DJ PTA-News: 7C Solarparken AG: beabsichtigt eine Dividenderhöhung von EUR 0,12 für 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bayreuth (pta/01.03.2023/08:30) - 7C Solarparken (WKN: A11QW6 / ISIN: DE000A11QW68) veröffentlicht heute seine aktualisierte Investorenpräsentation und bestätigt die Prognose für das Jahr 2022 mit einem EBITDA von EUR 70 Mio. und einem Cashflow pro Aktie ("CFPS") von EUR 0,70 / Aktie. Die Jahreszahlen werden am 5. April bekannt gegeben. Der Vorstand gibt heute bereits bekannt, dass er beabsichtigt, der Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung von EUR 0,11 im Vorjahr auf EUR 0,12, zahlbar in diesem Jahr, vorzuschlagen. Der Anstieg spiegelt sowohl die starken Zahlen für 2022 als auch einen positiven Ausblick für 2023-24 wider trotz der angekündigten Preisobergrenzen in Belgien und Deutschland.

In seiner Investorenpräsentation hebt der Konzern auch die wichtigsten Punkte auf der Agenda des Vorstandes für das Gesamtjahr 2023 hervor:

* Erreichen des Netzanschlusses vor Q4 2023 für IPP-Portfolio Projekte mit insgesamt 24 MWp, die sich derzeit im Bau befinden oder auf den Netzanschluss warten. * Das IPP-Portfolio soll auf 460 MWp (2023) bzw. auf 525 MWp (2024) wachsen. * Refinanzierung einer ersten Tranche des Schuldscheindarlehens in Höhe von EUR 15 Mio., die im Februar 2023 ausgelaufen ist. * Weiterentwicklung der Projektpipeline an großen PPA-Projekten: zwei Projekte mit 17 MWp und 80 MWp haben gerade ihre Netzanschlusszusage erhalten. * Umsetzung des PPA-Modells für den Eigenverbrauch von Belgien in Deutschland. * Strategische Überprüfung zum Aufbau einer 1-GW-Plattform vor 2030 unter Berücksichtigung von M&A und Partnerschaften.

Steven De Proost, CEO der 7C Solarparken, kommentiert: "2022 war ein bemerkenswertes Jahr mit Rekordergebnissen dank der hohen Strompreise, aber leider war es auch von einer Rückkehr zu regulatorischer Unsicherheit geprägt. Hohe Strompreise führten letztendlich zu einer starken Inflation, die nun über höhere Zinsen ihren Weg in die Finanzmärkte findet. Da >99% unserer Kredite einen festen Zinssatz haben, ist die Auswirkung auf unsere Cashflows vernachlässigbar, aber das Wachstum wird tatsächlich mit höheren Kapitalkosten einhergehen."

