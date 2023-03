Brutaler Absturz: Die Aktie von Novavax (WKN: A2PKMZ) ist gestern in den USA nachbörslich um -26% auf 6,82 US$ eingebrochen. Auslöser waren die Geschäftszahlen des Unternehmens und vor allem ein Satz im Ausblick auf das laufende Jahr, der bei Anlegern alle Alarmglocken schrillen lassen muss. Novavax ist ein US-amerikanisches Pharma-Unternehmen, dessen Covid-19-Impfstoff seit Februar in der EU erhältlich ist. Anders als etwa bei den Konkurrenten Moderna ...

