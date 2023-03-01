DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTIL
GK SOFTWARE INH O.N. EUR DE0007571424 01.03.2023 09:50 CET
START RESTART AUCTION: 09:50
EARLIEST START OF PRICE DETERMINATION: 10:00
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