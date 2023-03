Bonn (www.anleihencheck.de) - Der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Tschechien zog im Januar erneut leicht an auf nun 44,6 Punkte, so die Analysten von Postbank Research.Er bleibe damit jedoch deutlich im rezessiven Bereich. Für den derzeitigen Winter rechne die Postbank deshalb mit einer milden Rezession in Tschechien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...