Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Gestern setzte sich die Verschiebung der Leitzinserwartungen mit Kraft fort, denn sowohl in Spanien als auch in Frankreich haben die Inflationsentwicklungen auf der Oberseite überrascht, so die Analysten der Helaba.Das erwartete Zinstop der EZB sei nochmals nach oben und weiter in die Zukunft verschoben worden. Vor diesem Hintergrund seien die heute anstehenden vorläufigen Verbraucherpreise in Deutschland von hohem Interesse. Im Monatsvergleich werde es wohl ein weiteres Plus geben. So hätten beispielsweise die Benzinpreise zugelegt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...