Hermannstadt, Rumänien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -HERMANNSTADT, Rumänien, 1. März 2023 Führendes Technologieunternehmen MultiversX Labs kündigt einen entscheidenden Moment in der Entwicklung des digitalen Finanzwesens und des Metaverse an: die Einführung der xPortal Super App (https://xportal.com/), die eine neue Perspektive für die Art und Weise bietet, wie wir die digitale Welt erleben.Die Neuheit der xPortal Super App besteht darin, dass sie zum ersten Mal eine Reihe von unglaublichen Funktionen bietet, die entwickelt wurden, um digitale Finanzen, Geld und Kryptowährungen nahtlos mit sozialen Funktionen wie verschlüsselten End-to-End-Nachrichten und KI-Avataren zu integrieren, zusammen mit einem Portal für Web3-Apps und Metaverse-Erfahrungen. xPortal ist eine echte Super-App und ein Beispiel für Einfachheit, Benutzerfreundlichkeit und ein schönes Benutzererlebnis.Mit nur wenigen Antippen oder dem einfachen Senden einer Nachricht können Sie einfach Geld, Krypto und NFTs senden und empfangen, Zahlungen tätigen, eine Debitkarte verwenden, Investitionen verfolgen und die Finanz-, Krypto- und NFTs-Ökosysteme erkunden. Aber es geht nicht nur um die Zahlen. Mit xPortal können Sie neue Erlebnisse personalisieren und freischalten, indem Sie coole KI-Avatare erstellen und Interaktionen und Nachrichten mit Freunden ermöglichen - alles in einer sicheren und privaten Umgebung."Die xPortal Super App ist ein wichtiger Schritt auf unserer Mission, das Gerüst für ein neues digitales Finanzsystem aufzubauen, das sich über die physische und die Metaverse-Welt erstreckt. Unser Ziel ist es, dass alle Menschen, unabhängig von ihrem Wohnort oder ihrer Herkunft, einfachen Zugang zu sicheren und effizienten Finanzdienstleistungen haben, die ihnen helfen, ihre Ziele zu erreichen und ihr Leben bestmöglich zu gestalten. All dies wird heute verfügbar," sagte Beniamin Mincu, CEO von MultiversX Labs.Die xPortal Super App ist auch ein Tor zu einer Vielzahl von Apps und Metaverse-Erlebnissen. Mit einem digitalen und leicht zugänglichenApp Store können Sie die neuesten und besten Web3-Apps erkunden und neue Metaverse-Events und -Welten besuchen, die jeweils ihre eigenen einzigartigen und aufregenden Vorteile und Erfahrungen bieten."Die Fähigkeit von xPortal, Web3 und das Metaverse für jeden Smartphone-Nutzer auf der Welt zugänglich zu machen, verschiebt die gesamte Diskussion um barrierefreie digitale Erlebnisse von einer fernen Zukunftsvision in die heutige Realität", sagte Sergiu Biris, Head of Product bei MultiversX Labs.Aufbauend auf der ersten Version, die in etwas mehr als einem Jahr über 1,1 Millionen Nutzer gewann und im November letzten Jahres auf dem xDay in Paris erstmals vorgestellt wurde, hat xPortal das Ziel, 1 Milliarde Nutzer mit einer neuen Reihe von unterhaltsamen und nützlichen Diensten, Erlebnissen und Anwendungen zu versorgen, die digitale Finanzen, Web3 und das Metaverse für jeden und überall zugänglich und einfach zu nutzen machen.Informationen zu MultiversXMultiversX (https://multiversx.com/) ist ein hochgradig skalierbares, sicheres und dezentralisiertes Blockchain-Netzwerk, das von Anfang an darauf ausgerichtet ist, die beiden grundlegenden Probleme zu lösen, die für eine weit verbreitete, globale Akzeptanz entscheidend sind: der Übergang von der Einwahl zum Breitbandanschluss und ein signifikanter Paradigmenwechsel bei der Benutzerfreundlichkeit.