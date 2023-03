Effizienter Kapitaleinsatz in Israel und Singapur unterstützt Expansion in Schlüsselmärkten

Aleph Farms, das erste Unternehmen, das kultivierte Steaks direkt aus nicht modifizierten Zellen einer Kuh züchtet, gab heute bekannt, dass es eine Fertigungsanlage in Modi'in, Israel, und bestimmte damit verbundene Vermögenswerte von dem Biotechnologieunternehmen VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT) gekauft hat. Außerdem hat Aleph Farms eine Absichtserklärung Memorandum of Understanding, MOU) mit ESCO Aster unterzeichnet, einer vertikal integrierten Auftragsfertigungsorganisation, um kultiviertes Fleisch in Singapur zu züchten. Diese Vereinbarungen sind darauf ausgerichtet, die Produktionskapazitäten und globale Reichweite von Aleph Farms im Zuge der Kommerzialisierung des Unternehmens zu steigern.

"Israel und Singapur sind die ersten zwei Märkte, auf denen wir unser kultiviertes dünngeschnittenes Steak einführen werden. Der rasche Aufbau von Produktionskapazitäten an diesen Orten bei schlank gehaltenen Kapitalinvestitionen ist ein klarer Fahrplan für Skalierbarkeit", so Didier Toubia, CEO und Mitbegründer von Aleph Farms. "Im Rahmen unserer Bemühungen, Nahrungssysteme sicherer und widerstandsfähiger zu machen, planen wir über Israel und Singapur hinaus weitere strategische Assets weltweit aufzubauen."

Existierende Vermögenswerte von VBL werden mit einem reibungslosen Technologietransfer von der Pilotproduktionsanlage von Aleph Farms in Rehovot, Israel, verbunden, um die Produktionsleistung als Antwort auf die steigende Nachfrage nach Qualitätsprotein zu steigern.

"Unsere hochmoderne Anlage wird es Aleph Farms ermöglichen, Werte freizusetzen und die Produktion vor Ort auf effiziente Weise hochzufahren", fügte Dror Harats, MD, Chief Executive Officer von VBL, hinzu. "Wir freuen uns, dass die Anlage die Zukunftsziele von Aleph Farms unterstützen kann."

Der Unterzeichnung der MOU zwischen Aleph Farms und ESCO Aster wohnten der Botschafter von Israel in Singapur, HE Sagi Karni, und der nicht-ansässige Botschafter von Singapur in Israel und Vorsitzende der Singapore Food Agency, HE Lim Chuan Poh, bei, was die starken Beziehungen zwischen den zwei Ländern beweist. ESCO Aster ist das erste und einzige Unternehmen der Welt, das die vollständige Zulassung einer Regierungsbehörde (Singapore Food Agency) hat und nach ISO 22000 und FSSC 22000 zertifiziert ist, um kultiviertes Fleisch für den kommerziellen Vertrieb und Konsum gemäß den höchsten Sicherheitsstandards zu produzieren.

Die MOU regelt die Nutzung der Fertigungskompetenz von ESCO Aster zur Herstellung des kultivierten Fleischs von Aleph Farms in Singapur und unterstützt das "30 by 30"-Ziel der Nation, nämlich durch den Aufbau von Agrarkapazitäten 30 der Ernährungsbedürfnisse der Insel bis 2030 lokal und nachhaltig zu befriedigen. Solche Bedingungen machen Singapur zudem zum Zentrum der zukünftigen Expansion von Aleph Farms in Südostasien und der weiteren Asien-Pazifik-Region.

"Es erfüllt uns mit Stolz, mit Aleph Farms zusammenarbeiten zu dürfen, um die kultivierten Steaks des Unternehmens in Singapur einzuführen", erklärte Xiangliang (XL) Lin, CEO von ESCO Aster und stellvertretender CEO der ESCO Lifesciences Group. "Im Rahmen unserer MOU über die Auftragsfertigung kooperieren wir mit religiösen Behörden hinsichtlich der Einholung eines Halal-Zertifikats für unsere Anlage, das uns die Zusammenarbeit mit Aleph und die Expansion in die weitere Region ermöglicht."

Aleph Farms bereitet sich auf die Markteinführung seines ersten Produkts, ein kultiviertes dünngeschnittenes Steak, vor und arbeitet dazu eng mit Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt zusammen. Das Unternehmen plant darüber hinaus, verschiedene Arten von Steak sowie andere auf Tierzellen basierende Produkte, wie etwa kultiviertes Collagen, durch zusätzliche proprietäre Kapazitäten zu produzieren. Aleph Farms kann von einem einzigen befruchteten Ei Tausende Tonnen kultiviertes Fleisch züchten und trägt damit zu einem gerechten und offenen Übergang zu nachhaltigen und sicheren Nahrungssystemen bei.

Über Aleph Farms

Aleph Farms züchtet kultivierte Rindersteaks aus Zellen, die von einer lebenden Kuh isoliert und nicht immortalisiert oder gentechnisch verändert wurden, wodurch das Schlachten vermieden und die Umweltbelastung reduziert wird. Das Unternehmen wurde 2017 von Didier Toubia, The Kitchen Hub by Strauss Group, und Professor Shulamit Levenberg vom Technion Israel Institute of Technology mitbegründet. Das Unternehmen hat die Vision, bedingungslose Ernährung für jedermann, jederzeit und überall sicherzustellen. Für weitere Informationen folgen Sie Aleph Farms auf Instagram, Twitter, Facebook oder LinkedIn oder besuchen Sie www.aleph-farms.com. Auf die Pressemappe von Aleph Farms können Sie hier zugreifen.

Über ESCO Aster

ESCO Aster Pte Ltd ist ein auf die Auftragsforschung, Entwicklung und Fertigung ausgerichtetes cGMP-Unternehmen (cGMP: current Good Manufacturing Practice), das als unabhängige Tochtergesellschaft der ESCO Lifesciences Group operiert. Das Unternehmen bietet Verfahrensentwicklung und Auftragsfertigung (von vorgelagert bis nachgelagert, Formulierung und Abfüllung), Beratung und klinische Forschungsdienste und schließt damit die Lücke zwischen Forschung und Praxis.

Über VBL Therapeutics

Vascular Biogenics Ltd., geschäftstätig als VBL Therapeutics (Nasdaq: VBLT), entwickelt gezielte Therapien für immunbedingte Entzündungskrankheiten. Der wichtigste Immunologie-Produktkandidat von VBL Therapeutics, VB-601, ist ein gezielter Antikörper für die Anwendung bei immunbedingten Entzündungskrankheiten, der krankheitsverändernde Aktivität über mehrere vorklinische Modelle hinweg gezeigt hat, einschließlich Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis und entzündliche Darmerkrankung. VBL Therapeutics ist mit Notable Labs, Inc. eine definitive Fusionsvereinbarung eingegangen, nach der die Fusion im zweiten Quartal 2023 vollzogen wird. Weitere Informationen über VBL Therapeutics finden Sie unter vblrx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

