Nach dem gestrigen Schock für Bayer-Aktionäre durch einen schwachen Ausblick, versucht sich die Bayer-Aktie heute an einem Turnaround. Zudem haben JP Morgan, Goldman Sachs und Deutsche Bank hohe Kursziele für Bayer. Doch was sollen Anleger jetzt tun? Bayer halten, kaufen oder verkaufen? Obwohl Bayer die Dividende um 20 Prozent auf 2,40 Euro je Aktie anheben will und die gestern vorgestellten Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 gar nicht schlecht aussahen, ...

