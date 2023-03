Nach dem starken Wochenstart (+5,5%) hat sich die Tesla-Aktie am gestrigen Dienstag wieder etwas leichter präsentiert. Rückblick: Mit dem Jahreswechsel 2022/23 sind die Tesla-Papiere in eine starke Erholungsbewegung übergegangen. Dabei konnten die Kurse - nach einem Plus von 40,6% im Januar - auch den Februar im Gewinn beenden. Mit dem gestrigen Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...