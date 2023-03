Henri Broen meldet Zahlen für die Monate Juni bis Dezember 2022 seit Ende des Geschäftsjahres 2021/2022. In der Zeit sei ein Verlust von 0,47 Millionen Euro angefallen, meldet das Unternehmen am Mittwoch. Die Gesellschaft nennt Kosten in Zusammenhang mit dem Börsenlisting, Investitionen und Anlaufverluste der neuen Tochtergesellschaften als Grund für ...

