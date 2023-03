Der United States Postal Service (USPS) hat weitere 9.250 Elektrofahrzeuge bestellt und insgesamt 14.000 Ladestation in Auftrag gegeben. Diese verteilen sich auf die drei Anbieter Blink Charging, Siemens und Rexel USA. Die Ladestationen sollen an den Standorten der USPS aufgebaut werden. Insgesamt 260 Millionen Dollar will USPS in diesem Fall investieren. Die Fahrzeuge kommen vom Hersteller Ford, ...

