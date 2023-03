Schon vor einer Weile hat Amazon die bisher weitreichendsten Stellenstreichungen in der Geschichte des Online-Konzerns angekündigt. Das hat nun auch in der Praxis immer greifbarere Folgen und auch in Deutschland sind Schließungen zu beobachten. Erwischen wird es wohl auch ein großes Logistikzentrum in der Nähe von Berlin.In Brieselang plant Amazon (US0231351067) Medienberichten zufolge, ein Logistikzentrum mit rund 600 Beschäftigten zu schließen. Zuerst berichtete darüber "Correctiv". Mittlerweile bestätigte Amazon die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...