Wer auf der Suche nach einem stabilen Investment mit guter Dividendenrendite ist, könnte sich einmal die Aktie des Luxemburger Logistikers Logwin (WKN: A2DR54) näher ansehen. Das Unternehmen hat am Dienstag mitgeteilt, ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen zu haben. Das Papier hat seit Jahresbeginn um rund +9% zugelegt und notiert aktuell bei 294 €. Was spricht für den Kauf der Aktie? Die Logwin AG mit Sitz in Grevenmacher (Luxemburg) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...