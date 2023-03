Zürich (www.anleihencheck.de) - Die Inflation ist noch zu hoch und die Arbeitsmarktberichte sind noch zu stark, als dass die bedeutenden Notenbanken ihren Leitzinsanhebungszyklus beenden können, so die Experten von Swisscanto.Die jüngsten Inflations- und Arbeitsmarktzahlen hätten an den Finanzmärkten nochmals zu einer kräftigen Aufwärtsrevision der Leitzinserwartungen geführt. So hätten sich die an den Terminmärkten gehandelten Zinserwartungen zum US-Leitzins nach oben verschoben. Neu werde damit gerechnet, dass die FED Funds Rate klar über 5% steige. Auch bezüglich der EZB seien die Finanzmarkterwartungen zuletzt nochmals deutlich gestiegen. ...

