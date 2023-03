DAX und Co befinden sich weiterhin im ausgedehnten Konsolidierungsmodus. Bei den Nebenwerten sorgt die laufende Berichtssaison dagegen für zum Teil kräftige Kursausschläge. Welche Small und Mid Caps stehen derzeit besonders im Fokus? Was gibt es Neues zu den einzelnen Werten? Wo liegen mögliche Kursziele?Die Aixtron-Aktie hat mit einem Kurssprung auf Zahlen und Ausblick reagiert. Wie könnte es hier nun weitergehen? PVA TePla hat ebenfalls einen starken Ausblick vorgelegt. Was bedeutet das für die ...

