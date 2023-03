DJ Uniper-AR will Eon-Manager Michael Lewis zeitnah zum CEO machen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des größten britischen Energieversorgers Eon UK soll künftig den verstaatlichten deutschen Gaslieferanten und Kraftwerksbetreiber Uniper führen und Nachfolger des am Dienstag ausgeschiedenen Klaus-Dieter Maubach werden. Der Aufsichtsrat bestellte auf einer außerordentlichen Sitzung Michael Lewis zum Vorstandsvorsitzenden, wie Uniper mitteilte. Der Ingenieur ist seit 30 Jahren im Energiesektor tätig und derzeit noch CEO von Eon UK. Deshalb steht auch noch nicht fest, wann er sein Amt antreten wird. Bis dahin übernehmen Finanzchefin Jutta Dönges und COO Holger Kreetz die CEO-Aufgaben bei Uniper.

Lewis soll einen Fünfjahresvertrag bekommen. Da Uniper 2016 als Abspaltung der konventionellen Stromerzeugung und des globalen Energiehandels von Eon entstanden war, kennt der künftige CEO viele Uniper-Mitarbeiter. 2022 war das Unternehmen angesichts explodierender Preise wegen seiner Lieferverpflichtungen so in Schieflage geraten, dass der Bund einspringen musste und es am Ende fast komplett übernahm.

