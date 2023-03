Der DAX hängt in den ersten beiden Monaten von 2023 die Wall Street ab - ein ungewöhnliches Szenario. Doch nach dem Anstieg ist jetzt erst mal Flaute angesagt. Welche Marken es zu beachten gilt und worauf die Märkte in naher Zukunft reagieren könnten, erfahren Sie in diesem Interview mit Kristian Volaric von Flatex.