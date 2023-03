Suzano, der weltweit größte Produzent von Hartholz-Zellstoff, gibt seine Jahresabschlüsse für das gesamte Geschäftsjahr 2022 bekannt.

GJ22: Nettoumsatz von 49,8 Mrd. Brasilianischen Real (BRL), ein Anstieg um 22 gegenüber GJ21

GJ22: Bereinigtes EBITDA von 28,2 Mrd. BRL, ein Anstieg um 20 gegenüber GJ21

GJ22: Operativer Cashflow von 22,6 Mrd. BRL, ein Anstieg um 20 gegenüber GJ21

GJ22: Zellstoffverkäufe von insgesamt 10,6 Mio. Tonnen, entsprechend dem GJ21

GJ22: Papierverkäufe von insgesamt 1,3 Mio. Tonnen, ein Anstieg des Verkaufsvolumen um 1% gegenüber GJ21

GJ22: Betriebskosten (ohne Ausfallzeiten) von 855 BRL pro Tonne, ein Anstieg von 28 gegenüber GJ21

Die starken Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 spiegeln die weltweit hohen Zellstoffpreise und das Verkaufsvolumen von Zellstoff wider, die den erheblichen Druck durch die Produktionskosten und die globalen logistischen Herausforderungen in der gesamten Wertschöpfungskette ausgleichen. Das stabile Verkaufsvolumen führte im Verein mit einem günstigen Wechselkurs und höheren Preisen zu einem Rekord-Nettoumsatz von 49,8 Mrd. BRL.

Die im Berichtszeitraum erwirtschafteten Barmittel unterstützten den Schuldenabbau von Suzano trotz einer Beschleunigung der Investitionsausgaben (CAPEX) und langfristigen Investitionen. Das Verhältnis zwischen Nettoverschuldung und bereinigtem EBITDA (in US-Dollar) sank von 2,4x im Jahr 2021 auf 2,0x im Jahr 2022. Unter dem Strich verzeichnete Suzano einen Nettoertrag von 23,4 Mrd. BRL.

Walter Schalka, CEO von Suzano, kommentierte:

"Auf der Grundlage unserer strukturellen Wettbewerbsfähigkeit und einer positiven Preisentwicklung hat Suzano erneut seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, in einem Umfeld starker Kostensteigerungen und vor dem Hintergrund des bisher größten Investitionszyklus Barmittel zu erwirtschaften."

Nach Investitionen in Höhe von 32,6 Mrd. BRL in den Jahren 2019 bis 2022 plant Suzano im Jahr 2023 über 18,5 Mrd. BRL zu investieren.

Zu den weiteren Initiativen im Laufe von 2022 gehörten die Fertigstellung eines Hafenterminal im Bundesstaat Maranhão, laufende Fortschritte bei der Modernisierung der Einheiten Aracruz und Jacareí sowie die Erweiterung seiner Waldbestände, der Start von Suzano Ventures und Biomas (in Partnerschaft mit fünf anderen Unternehmen) und Fortschritte beim Bau eines Textilfaserwerks in Finnland (über Woodspin JV) gemeinsam mit Spinnova. Des Weiteren hat Suzano die Übernahme des Hygienepapiergeschäft von Kimberly-Clark in Brasilien gemeldet. Die Übernahme muss noch von der brasilianischen Kartellbehörde CADE genehmigt werden. Schließlich setzte Suzano sein Kapitalallokationsprogramm mit einer Dividendenausschüttung von 4,2 Mrd. BRL und der Auszahlung von 1,9 Mrd. BRL im Rahmen verschiedener Aktienrückkaufprogramme fort.

Was Nachhaltigkeit anbelangt, so werden die Fortschritte bei der Verwirklichung der 15 langfristigen Ziele von Suzano (die Verpflichtungen zur Erneuerung des Lebens) demnächst im jährlichen Nachhaltigkeitsbericht von Suzano ausführlich dargestellt.

