Chips aus Siliziumkarbid und Galliumnitrid, sogenannte Halbleiter der 3. Generation können mit einer höheren Frequenz um 300 bis 500 % größere elektrische Spannungen schalten als solche, die nur aus Silizium bestehen. Zugleich verlieren sie nur halb so viel Energie in Form von Wärme wie klassische Halbleiter und sind darüber hinaus hitzeresistent. Aixtron liefert die Maschinen für diese Bauelemente. Der Ausblick auf 2023 gestern schlug alle Erwartungen. Jetzt steigen die Konsensschätzungen. ODDO BHF erhöht das Ziel heute von 40 auf 42 €.



Auch wir haben uns im Aktionärsbrief letzte Woche mit der Thematik Siliziumkarbid beschäftigt und die Profiteure dieses dynamischen Trends, der noch ganz am Beginn steht, herausgearbeitet.



Volker Schulz



Der Aktionärsbrief (www.bernecker.info)





