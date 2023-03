Die Gewinnerwartung an das Schlussquartal 2022 wurde pulverisiert. Analysten hatten je Aktie im Durchschnitt mit 0,34 $ gerechnet, das New Yorker Unternehmen lieferte 0,52 $. Der Umsatz im Q4 wurde um 47 % auf 311 Mio. $ gesteigert, rund 17 Mio. $ über Konsens.CEO Jean Madar bezeichnete 2022 als Meilenstein-Jahr. Beim Umsatz knackte INTER PARFUMS die Milliarden-Dollar-Marke (+ 24 % auf 1,09 Mrd. $). Alle Regionen trugen positiv zu diesem Wachstum bei. Nordamerika (+ 22%), Westeuropa (+ 28 %) und Asien (+ 19 %) fallen besonders ins Gewicht; besonders schnell waren der Mittlere Osten (+ 44 %) und Lateinamerika (+ 24 %) unterwegs. Trotz des Ukrainekriegs wuchsen die Erlöse in Osteuropa um 6 %. Die währungsbereinigten Wachstumsraten lagen höher.Der Parfümanbieter (Wurzeln bis 1982) vertreibt seine Produkte unter einem breiten Spektrum von Markennamen. Darunter Abercrombie & Fitch, French Connection, Jimmy Choo, Karl Lagerfeld, Kate Spade oder Ungaro.Die Erwartung an das laufende Fiskaljahr schraubte INTER PARFUMS nun hoch. Beim Umsatz von 1,15 auf 1,2 Mrd. $. Beim Gewinn je Aktie von 3,75 auf 4,00 $. Die Analysten dürften ihre Erwartungswerte (bisher 1,14 Mrd. $ Umsatz und 3,74 $ Gewinn je Aktie im Durchschnitt) ebenfalls anpassen."IPAR" (Nasdaq-Kürzel) legte gestern 0,2 % zu und steht bei + 23,6 % seit Jahresbeginn. Im Vergleich zum Kursniveau unmittelbar vor Pandemie-Ausbruch hat der Titel 75 % zugelegt.Den Fragen der Analysten stellt sich das Management heute am 1. März.Helmut Gellermann, Bernecker RedaktionBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf.