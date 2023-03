BP Pulse und Parkraumbewirtschafter Apcoa wollen gemeinsam 100 Schnelllade-Hubs in Europa aufbauen. Konkret in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Polen und Großbritannien. Alle 100 Lade-Hubs in Apcoa-Parkhäusern sollen in den kommenden drei Jahren an den Start gehen. Die ersten beiden sind in Berlin und Bremen geplant und sollen bereits im dritten Quartal dieses Jahres ...

