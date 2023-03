Die Aktie des US-Kreditkartenanbieters American Express (ISIN: US0258161092) hatte mit der Finanzkrise sowie in der Corona-Pandemie keine einfache Zeit zu verkraften. Schließlich treten die New Yorker im Gegensatz zu Konkurrenten wie Visa oder Mastercard als direkter Kreditgeber auf und tragen damit in schwierigen Zeiten schmerzhafte Ausfallrisiken, die das Ergebnis stark beeinträchtigen können (Visa vs. Mastercard Aktienanalyse). Trotz aller Risiken im aktuell wirtschaftlich schwachen Umfeld konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...