Synbiotic plant eine weitere Kapitalerhöhung zur Finanzierung seines langfristigen Wachstums. Eine Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich im Mai stattfinden. Bisher wurden noch keine weiteren Details veröffentlicht, da ein Beschluss noch aussteht. AlsterResearchs Analysten erwarten, dass die neuen Mittel in den Anbau, die Produktion und das Vertriebsnetz für Cannabis investiert werden. Laut dem Gesundheitsministerium wird die Prüfung des Gesetzesentwurfs durch die europäischen Behörden im Jahr 2023 abgeschlossen sein, so dass die Legalisierung von Cannabis in Deutschland im Frühjahr 2024 erfolgen kann. AlsterResearch empfiehlt weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 40,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Synbiotic%20SE





