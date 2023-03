Walter Capellmann, der Hauptbevollmächtigte der DELA Lebensversicherungen in Deutschland, wird sich im laufenden Jahr aus dem operativen Geschäft zurückziehen. Sein Nachfolger ist Edwin Brouwers, der bereits seit Oktober 2021 gemeinsam mit ihm die Geschäfte leitet. Capellmann hat den niederländischen Versicherer 2018 in den deutschen Versicherungsmarkt geführt und dort als Anbieter in den Bereichen Risikoleben und Sterbegeld etabliert."Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern haben wir es geschafft, ...

