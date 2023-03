Wien (www.fondscheck.de) - Mit der Fondsgesellschaft abrdn hat ein weiterer aktiver Asset Manager ein Geschäft mit börsengehandelten Indexfonds (ETFs) in Europa eröffnet, so die Experten von "FONDS professionell".Das Haus mit schottischen Wurzeln starte einen aktiven ETF auf börsennotierte Immobilienwerte. Der Global Real Estate Active Thematics (GREAT) ETF solle weltweit in REITs und Immobilien-Aktien investieren, habe das Haus mitgeteilt. abrdn folge damit anderen aktiven Asset Managern wie Fidelity, Franklin Templeton oder zuletzt AXA IM, die ebenfalls in das Passiv-Feld vorgedrungen seien. abrdn habe bislang nur in den USA sowie in Australien über einen ETF-Bereich verfügt. ...

