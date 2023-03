HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Flatexdegiro nach vorläufigen Zahlen von 16 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Eckdaten des Online-Brokers seien ordentlich ausgefallen, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die Jahre 2023 und 2024 habe er jedoch seine Umsatz- und Ergebnisprognosen reduziert. Zudem berücksichtige er nun mehr Geschäftsrisiken als bisher nach den Beanstandungen durch die Bafin an dem Online-Broker. Die Aktie hält der Experte für attraktiv bewertet./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2023 / 08:26 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2023 / 08:26 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000FTG1111

Kostenloser Report: Das sind die neuen Megatrends Gibt es heute überhaupt noch richtige Megatrends? Ja! Welche das sind, warum sich ein Investment lohnen könnte und was Anleger dabei beachten sollen, das alles erfahren Sie im neuen Report von Dr. Dennis Riedl. Als besonderes Extra stellt der Trendfolge-Experte einen vielversprechenden Geheimtipp vor. Das sollten Sie sich unbedingt anschauen! Hier klicken