Die Sitel Group®, einer der Weltmarktführer für Customer-Experience (CX)-Lösungen, heißt ab sofort Foundever. Bereits heute einer der drei größten globalen CX-Anbieter[1], ist das Rebranding der logische nächste Schritt nach der Übernahme von Sykes Enterprises, Inc. (SYKES) im Jahr 2021. Ziel von Foundever ist es, weltweit die Nummer 1 im CX-Markt zu werden.

Kundenerlebnisse, die begeistern

Die neue Marke Foundever ist ein Zeichen für die Transformation des Unternehmens und der gesamten Branche. Sie verkörpert Innovation, Dynamik sowie erstklassige CX-Leistungen und sendet ein klares Signal: Der CX-Markt befindet sich an einem Wendepunkt. Die Welt ist heute vielschichtiger, digitaler und erfordert eine Vielzahl neuer Kommunikationsmöglichkeiten. Mit dem Rebranding stellt Foundever die Weichen für eine noch digitalere Zukunft. Dabei steht die einfache Lösung komplexer Anliegen im Vordergrund für Kundenerlebnisse, die begeistern.

Was bedeutet Foundever?

Der neue Markenname steht für eine frische, unkomplizierte Customer Experience auf Basis bewährten Unternehmergeists. Er setzt sich aus den Begriffen "Found" (Deutsch: gründen) und "Ever" (Deutsch: immer) zusammen. "Found" repräsentiert die unternehmerischen Wurzeln sowie die gründergeführte Kultur. "Ever" bedeutet: immer am Puls der Zeit mit modernsten Technologien und Arbeitsmodellen. Auf dieser Grundlage erfindet sich Foundever stetig neu und entwickelt innovative CX-Lösungen für aktuelle sowie zukünftige Kundenanforderungen.

Der Beginn einer neuen Ära

"Die CX-Branche hat sich seit der Gründung unseres Unternehmens vor 30 Jahren enorm verändert", sagt Laurent Uberti, Präsident, CEO und Mitbegründer von Foundever. "Was früher manuell und lokal war, ist heute digital und global. Seit mehr als drei Jahrzehnten sind wir auf Innovation ausgerichtet. Ich bin stolz darauf, dass wir uns erfolgreich vom kleinen Startup zu einem globalen Unternehmen entwickelt haben. Foundever markiert den Beginn einer neuen Ära mit der Mission, die CX zu vereinfachen."

"Wir transformieren uns kontinuierlich, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden", ergänzt Olivier Camino, Global COO und Mitbegründer von Foundever. "Dabei liegen uns das Gleichgewicht zwischen Mensch und Technologie sowie zufriedene Mitarbeiter besonders am Herzen. Ich bin fest davon überzeugt: Mitarbeiterzufriedenheit ist Kundenzufriedenheit. Deshalb schaffen wir ein vielfältiges, inklusives und angenehmes Umfeld, in dem jeder Einzelne sein Potenzial entfalten und neue Wege gehen kann, um gemeinsam unsere Ziele zu erreichen."

"Ich freue mich sehr, Teil dieser spannenden Transformation zu sein und unseren Erfolg gemeinsam mit unseren Kunden weiter auszubauen", fügt Christian Sajons, Managing Director Germany, EE, NL Turkey, hinzu.

[1] Umsatz: ca. 4,3 Milliarden US-Dollar (2021)

Über Foundever

Foundever ist ein global aufgestellter Marktführer im Bereich Customer Experience (CX). Mit 170.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen weltweit sind wir das Team hinter den besten Erfahrungen von mehr als 750 der führenden und digital-orientierten Marken der Welt. Unsere innovativen CX-Lösungen, Technologien und Fachkenntnisse sind darauf ausgerichtet, die operativen Bedürfnisse unserer Kunden zu unterstützen und ihnen in den entscheidenden Momenten eine nahtlose Erfahrung bereitzustellen.

Foundever kombiniert globale Stärke und Größe mit dem agilen, unternehmerischen Ansatz unserer gründergeführten Kultur und unterstützt mehr als neun Millionen Kundengespräche jeden Tag in über 60 Sprachen in 45 Ländern, um es Unternehmen jeder Größenordnung und Branche zu ermöglichen, ihr CX zu transformieren.

Erfahren Sie mehr über uns auf www.foundever.com und folgen Sie uns auf Facebook, LinkedIn und Twitter.

