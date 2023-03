Japan war viele Jahrzehnte einer der dynamischsten Märkte der Welt. In den späten 1990er- und 2000er-Jahren führten jedoch strukturelle Probleme in eine Phase mit geringem Wachstum, Deflation und einem Rückgang der Vermögenspreise. Seit diesen "verlorenen Jahrzehnten" hinkt Japan den globalen Märkten hinterher und der japanische Aktienmarkt wurde von vielen gemieden. Nun hat sich in den letzten Monaten das makroökonomische Umfeld in Japan stark verändert. Ausschlaggebend dafür sind laut Aisa Ogoshi, Portfolio-Managerin des JPMorgan Funds - Pacific Equity Fund bei J.P. ...

