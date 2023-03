Die Beamten der Europäischen Kommission und die Regierungsbeschäftigten in den USA und Kanada gehören nicht gerade zur Kern-Zielgruppe von Tiktok. Doch mit der App beschäftigen müssen sie sich trotzdem. Denn nach der Anweisung, Tiktok von den Diensthandys zu löschen, steht erneut ein generelles Verbot des Dienstes in den westlichen Ländern im Raum. Die bisherige Erfolgsgeschichte von Tiktok hat vor allem die großen Social-Media-Konzerne im Silicon Valley kalt erwischt. Insbesondere beim Facebook-Konzern Meta versucht man seit Monaten fieberhaft, mit einem ähnlichen Konzept eine Antwort für den Überraschungserfolg aus China zu finden. Auch Youtube tat sich zunächst schwer, die Tiktok-Offensive zu kontern. Im Sommer 2021 stellte die Google-Plattform Youtube Shorts vor, ein Format, das stark an Tiktok erinnert. Nur Twitter, das einst mit "Periscope" Vorreiter beim Live-Streaming von Videos war, ist bis heute eine Antwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...