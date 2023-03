Wien (www.fondscheck.de) - Das Privatkundenteam von Source For Alpha bekommt ab April Verstärkung, so die Experten von "FONDS professionell".Dennis Wittmer werde als Kundenberater für Privatkunden zu den Frankfurtern stoßen.Wittmer verfüge über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Beratung und Betreuung vermögender Privat- und Unternehmerkunden. Zuletzt sei bei der Hypovereinsbank als Kundenberater Private Banking in Wiesbaden tätig gewesen und habe den Standort ausgebaut. Zuvor habe er unter anderem als Filialleiter in Fulda sowie als Vermögenskundenbetreuer und Privatkundenbetreuer in Wiesbaden gearbeitet. (News vom 28.02.2023) (01.03.2023/fc/n/p) ...

