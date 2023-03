Paris (www.fondscheck.de) - Ab heute beginnt Ann-Kathrin Bahr als Senior Client Relationship Managerin bei Edmond de Rothschild AM in Frankfurt am Main, wie der aktuellen Pressemeldung von Edmond de Rothschild Asset Management zu entnehmen ist.Sie wird den Vertrieb mit institutionellen, als auch Wholesale Kunden holistisch betreuen und weiter ausbauen. Sie berichtet an Regine Wiedmann, Head of Distribution Germany & Austria. Zudem dient sie als Bindeglied zwischen dem Kunden und Vertrieb, ist erster Ansprechpartner bei Anfragen von Bestandskunden und für das Onboarding von Neukunden verantwortlich. ...

