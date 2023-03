Berlin (www.fondscheck.de) - Die gestiegenen Zinsen haben das Umfeld für offene Immobilienpublikumsfonds verändert, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.In den vergangenen Jahren seien die Renditen der Fonds größtenteils von den Aufwertungen der Immobilien im Portfolio getrieben worden. Das werde sich 2023 nicht in diesem Maße fortsetzen. Die Zeit der Aufwertungen dürfte in der Breite vorerst vorbei sein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...