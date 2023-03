Volvo Cars plant ein neues Entwicklungszentrum in Polen. Der neue "Tech Hub" in Krakau soll die volle Verantwortung für die Software-Entwicklung für wichtige Funktionen der neuen vollelektrischen Autos des Herstellers tragen. Damit werde das Krakauer "Tech Hub" eine entscheidende Rolle in dem Plan von Volvo Cars spielen, bis 2030 eine vollelektrische Marke zu werden, wie es in der Mitteilung des schwedischen ...

