-Mit mehr als 25 Jahre Führungserfahrung kommt Lars Färnström zu CrateDB, während das Unternehmen auf internationale Skalierung setzt-

-Lars Färnström bekleidete leitende Positionen bei Unternehmen wie C3.ai, GoodData, Board International und Siebel Systems-

CrateDB, ein im Bereich verteilte SQL-Datenbanken tätiges Unternehmen, das Dateneinblicke in großem Umfang ermöglicht, meldet die Berufung von Lars Färnström zum neuen Chief Executive Officer (CEO). Mit Blick auf die umfassende Führungserfahrung im Software-Sektor hat Lars Färnström die Aufgabe, CrateDB in eine neue Wachstumsphase zu führen, in der es weltweiten Unternehmen eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen will.

Lars Färnström, CEO, CrateDB: "Ich freue mich sehr, das talentierte Team von CrateDB zu ergänzen und bei der Förderung der nächsten Wachstumsphase dieses innovativen Datenbankunternehmens zu helfen. CrateDB geht auf den dringenden Bedarf von Unternehmen ein, datengesteuerte Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und die verwertbare Einblicke, die KI/ML ermöglicht, zu nutzen."

"CrateDB ist einzigartig, da Entwickler, Dateningenieure und Datenwissenschaftler in die Lage versetzt werden, Zeitreihendaten, relationale Daten, semi-strukturierte Daten, komplexe Dateien wie JSONs, Geodaten, Volltext und Blobs mit Standard-SQL abzurufen und abzufragen. CrateDB speichert all diese entscheidenden Daten in einer einzigen, einheitlichen Datenbank und liefert Ergebnisse in Echtzeit, in großem Umfang und zu geringen Kosten vor Ort, in der Cloud und am Edge. Diese einzigartigen Fähigkeiten braucht jedes Unternehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben."

"Mit großer Freude geben wir bekannt, dass Lars unser neuer CEO ist. Nachdem wir mit Lars über seine Erfahrung und Vision für CrateDB gesprochen haben, wussten wir sofort, dass er die Person ist, die das Unternehmen nach vorn bringt. Dass Lars den Softwaresektor gut kennt und insbesondere weiß, wie Daten die Arbeitsweise von Unternehmen transformieren, wird für CrateDB sehr wichtig sein", so Alois Flatz, Chairman of the Board, CrateDB.

Lars Färnström verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche und bekleidete dort verschiedene leitenden Positionen im Management, Vertrieb, Marketing, Produktmarketing und Programmmanagement. Er war vor CrateDB bei C3.ai für die nordischen Länder, Benelux und die Schweiz verantwortlich. Vor seinem Wechsel zu C3.ai arbeitete er für kleine, mittlere und große Unternehmen wie HPE, Siebel Systems, GoodData und Board International und unterstützte sie bei der Skalierung ihrer Geschäfte.

Weitere Informationen über CrateDB finden Sie unter www.crate.io.

Über CrateDB

CrateDB, eine Echtzeit-Analytik-Datenbanklösung, ermöglicht Dateneinblicke in großem Umfang. Die Fähigkeit von CrateDB, große Datenbestände aus verschiedenen Quellen aufzunehmen und zu verwalten, ermöglicht es Unternehmen weltweit, Daten in Unternehmensnutzen zu verwandeln.

CrateDB wurde 2013 gegründet und operiert weltweit mit Niederlassungen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den USA. Im Jahr 2021 erhielt CrateDB eine Honorable Mention im Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems und wurde mit dem IoT Evolution Industrial IoT Product of the Year Award ausgezeichnet. Zu den Kunden, die ihr Datenpotenzial mit CrateDB maximieren, zählen ABB, Alpla, Rauch, TGW Logistics und Bitmovin.

