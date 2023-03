Am 01.03.2018 startete CyberDirekt den ersten Marktvergleich von Cyber-Policen auf dem deutschen Markt - zu einem Zeitpunkt, wo die Nachfrage im KMU-Segment noch gering war, wie der Cyberspezialist und Versicherungsmakler nun anlässlich seines fünfjährigen Firmenjubiläums resümiert hat. Allerdings hätten die stark gestiegen Cyberschäden in Kombination mit dem medialen Interesse an Hackerangriffen die Nachfrage nach Risikoschutz bei Unternehmen rasch aufleben lassen, bilanziert man bei CyberDirekt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...