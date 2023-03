Nur wenige Unternehmen können einen besseren Einblick in die Weltwirtschaft geben als A.P. Moller-Maersk. Die zweitgrößte Containerschiff-Reederei der Welt merkt als erstes, wenn die Verbraucher ihr Verhalten ändern. Laut Maerks CEO sind die USA in guter Verfassung. Doch wer hofft, dass China in diesem Jahr die Weltwirtschaft ankurbeln wird, könnte enttäuscht werden.Von Adam ClarkBarron'sÜbersetzung: Laura Markus"Die Angst vor einer Rezession in den USA wie auch in Europa schwindet", sagte Maersk-CEO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...