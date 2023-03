Die Nel ASA-Aktie kämpfte zuletzt darum, nicht völlig in die Tiefe abzurutschen und umso gespannter erwarteten die Anleger die Zahlen für das vergangenen Quartal. Jene liegen nun vor und zeigen sowohl positive als auch weniger erfreuliche Entwicklungen. Für plötzliche Kurssprünge reicht das leider nicht aus.Sehr erfreut zeigten sich Börsianer und Analysten darüber, dass die Umsätze bei Nel ASA (NO0010081235) deutlich in die Höhe geklettert sind. 414 Millionen NOK hat der Wasserstoffkonzern im vierten Quartal 2022 eingenommen, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...