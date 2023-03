Die Aktie der Mainzer Biotech-Schmiede will derzeit einfach nicht in Schwung kommen. Inzwischen nähert sich der Titel sogar einer wichtigen Unterstützungszone (DER AKTIONÄR berichtete). Auch zur Wochenmitte kann das Papier von BioNTech trotz zwei vielversprechender Meldungen keinen Boden gut machen.Der Corona-Impfstoffentwickler will ein interdisziplinäres mRNA-Exzellenzzentrum für die gemeinsame Forschung mit dem Weizmann Institute of Science in Israel ins Leben rufen. Eine entsprechende Unterzeichnung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...