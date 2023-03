Bologna, Italien, 1. März 2023 (ots/PRNewswire) -Valsoia, Italiens führender Hersteller von pflanzlichen Produkten, präsentiert eine köstliche neue Reihe von authentischem Italian Plant-based Gelato.Valsoia Gelato bietet Verbrauchern in ganz Europa die Möglichkeit, eine Vielzahl neuer Geschmacksrichtungen zu probieren und mit dieser einzigartigen italienischen Leckerei einen Moment des wahren Glücks zu erleben.Valsoia's Plant-based Gelato richtet sich nicht nur an Veganer und Vegetarier, sondern an alle, die gesunde pflanzliche Produkte genießen oder auch an diejenigen, die herkömmliches Milch-Gelato mögen. Valsoia schätzt authentische italienische Traditionen und sein neues Plant-based Gelato bietet den klassischen Gelato-Geschmack und die außergewöhnlich cremige Konsistenz, die von Generationen geliebt wird.Zusammen mit den besten Traditionen, den Cocoa Swirl- und gerösteten Mandel-Hörnchen und dem Sandwiches Duo, cremiges Kakao- und Vanille-Gelato zwischen weichen Keksen, hat Valsoia sein Plant-based Gelato-Sortiment mit neuen Geschmacksrichtungen wie den Espresso Waffelhörnchen mit Schokoladensplittern und den genussvollen Triple Pistachio Mini Sticks bereichert.Die Fabrik von Valsoia ist zu 100 % milchfrei, so dass kein Risiko einer Kreuzkontamination mit Milchprodukten besteht. Velvety gelato ist anders als jede andere pflanzliche Eiscreme auf dem Markt, dank sorgfältig ausgewählter Cashews, Hafer, Reis und Soja, die die perfekte Grundlage für ein reichhaltiges und köstliches Geschmackserlebnis bilden.Gelato ist so viel mehr als nur Eiscreme. Der langsame Aufschlagprozess von Valsoias authentischem Italian Gelato macht es glatter und cremiger, auch nach dem Auftauen. Jeder Moment, den Sie mit den neuen Geschmacksrichtungen von Valsoia Plant-based Gelato verbringen, wird Sie in die sonnigen Straßen Italiens entführen, während Sie den einzigartigen Geschmack und die Textur mit jedem Bissen genießen.Zusätzlich zu seinen köstlichen Geschmacksrichtungen wird das Valsoia Plant-based Gelato in einer nachhaltigen Verpackung geliefert, die vom Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert ist, was das Engagement des Unternehmens für umweltbewusste Entscheidungen und den Schutz der Wälder weltweit unterstreicht. Das "V"-Label zertifiziert die Valsoia products als vegan und macht es den Käufern leichter, Produkte zu finden, die ihren Ernährungspräferenzen entsprechen.Während Valsoia durch Produktinnovationen und Akquisitionen auf den nationalen und internationalen Märkten expandiert, wird jede neue Produkteinführung durch Forschung über gesunde Ernährung, Geschmack und Verbraucherpräferenzen vorangetrieben. Die neuartige Verpackung von Plant-based Gelato unterstreicht den frischen Geschmack mit lebhaften Farben und schafft ein junges und dynamisches Produktimage mit hoher Wirkung im Regal.Valsoia Gelato mit dem neuen Erscheinungsbild wird in der Sommersaison auf den internationalen Märkten eingeführt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2012023/Valsoia_Gelato.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/valsoia-bringt-eine-neue-reihe-von-plant-based-gelato-sorten-auf-den-markt-301759590.htmlPressekontakt:press@valsoia.comOriginal-Content von: Valsoia, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168829/5453350