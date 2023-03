Mexiko City, London, jetzt Frankfurt am Main: Erfahrener Pharma-Manager leitet künftig die Geschicke von Merz Therapeutics.

Ab sofort verantwortet Stefan König als CEO und Geschäftsführer die Merz Therapeutics GmbH. Als Tochterunternehmen der Merz Group, bietet Merz Therapeutics medizinische Produkte zur Behandlung schwerer gesundheitlicher Beschwerden an, wie etwa neurologischer Beeinträchtigungen oder Lebererkrankungen.

Stefan Koenig, CEO Merz Therapeutics (Photo: Business Wire)

Stefan König ist ein erfahrener Manager, der seine ganze Karriere erfolgreich in der Pharmabranche verbracht hat, sowohl im nationalen wie internationalen Markt. "Merz Therapeutics hat in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Entwicklung gemacht. Daher freuen wir uns sehr, mit Stefan König eine herausragende Führungskraft gewonnen zu haben, die das Geschäft weiter ausbauen wird. Mit seinen profunden fachlichen Kenntnissen sowohl in der klinischen Entwicklung als auch in der Vermarktung von Medikamenten sowie seiner Erfahrung in verschiedenen Märkten weltweit, ist er die richtige Persönlichkeit das Wachstum von Merz Therapeutics weiter voran zu treiben," sagt Phillip Burchard, CEO der Merz Group und Vorsitzender des Merz Holding Boards.

Zuletzt war Stefan König Präsident und CEO von George Medicines, einem in London ansässigen Unternehmen für die Entwicklung von Arzneimitteln in fortgeschrittener klinischen Phase. George Medicines ist ein Spin-off des George-Instituts, einem der weltweit führenden Gesundheitsforschungsinstitute. Davor verbrachte Stefan König viele Jahre bei Takeda Pharmaceuticals, wo er verschiedene Positionen auf globaler, regionaler und lokaler Ebene innehatte. Unter anderem war er dort global für den Bereich Entzündliche Darmerkrankungen verantwortlich, zuvor Geschäftsführer und Leiter lokaler und regionaler Märkte.

Merz Group hat im Zuge einer strategischen Neu-Organisation vor drei Jahren die Merz Therapeutics GmbH als eines von drei eigenständigen Unternehmen geschaffen, um eine bessere Fokussierung auf die jeweiligen Bedürfnisse ihrer spezifischen Kund*innen und Märkte sicher zu stellen. Seitdem hat sich Merz Therapeutics sehr positiv entwickelt. Der bisherige CEO und Geschäftsführer von Merz Therapeutics, Stefan Brinkmann, verlässt Merz nach vielen Jahren in bestem gegenseitigem Einvernehmen. Mit dem Antritt von Stefan König zum 1. März 2023 gibt es einen nahtlosen Übergang.

