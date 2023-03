Die Aktie von First Solar führt den S&P 500 am Mittwoch deutlich an. Mit einem zweistelligen Kurssprung erreicht der Solarmodulhersteller aus den USA ein neues Mehrjahreshoch. Dabei waren die Zahlen zum vierten Quartal nicht einmal so stark, doch der positive Ausblick sorgt für Euphorie.Im Gesamtjahr 2022 ging der Umsatz bei First Solar zum Vorjahr von 2,9 auf 2,6 Milliarden Dollar zurück. Da die Produktionskosten zudem gestiegen sind, gab es einen Nettoverlust von 44 Millionen Dollar - nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...