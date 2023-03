Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation bleibt das drängendste wirtschaftliche Problem in Deutschland, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat Februar sei die Jahresrate gemäß Schnellschätzung mit 8,7% Y/Y unverändert zum Vormonat geblieben, beim HVPI sei es sogar wieder leicht aufwärts (9,3%) gegangen. Für die Geldpolitik lichte sich nach den Verzerrungen der Vormonate (Dezember Soforthilfe, Preisbremsen, Anpassung Wägungsschemata) der Nebel wieder, das grundsätzliche Inflationsbild sei recht klar: Die Inflation, vor allem die Kernrate, sei weiter viel zu hoch, und erweise sich als sehr hartnäckig. Die EZB bleibe somit auf Straffungskurs und behalte auch das Tempo zunächst bei. Für die Märzsitzung sei eine Anhebung der Leitzinsen um 50 Basispunktemehr oder weniger eine ausgemachte Sache. Für die EZB-Falken seien die jüngsten Inflationsdaten Wasser auf die Mühlen ihrer Argumentation. Damit könnte nun auch das Pendel für die Maisitzung in Richtung eines weiteren Zinsschritts um 50 Basispunkte schwingen. Die EZB ist noch nicht am Ende ihres Kampfes, die Analysten der Nord LB erwarten von heute an weitere Leitzinsanhebungen um insgesamt 125 Basispunkte im laufenden Jahr. (01.03.2023/alc/a/a) ...

