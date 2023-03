Der Chemieriese leidet unter einem Mix aus schwächelnder Nachfrage, Lagerbestandsabbau bei den Kunden und inflationärem Kostendruck. Investitionen insbesondere in China werden den freien Cashflow 2023 und 2024 belasten. Realistischer Gewinn je Aktie für 2023 rd. 3,70 bis 3,80 € und rd. 4,80 bis 5 € wieder per 2024. Somit benötigt das Comeback Zeit.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 09.Schlaglichter dieser Ausgabe:++ Thema der sinkenden Geldmengen erneut auf dem Tisch++ VODAFONE: Zu viel ist zu viel++ Bekommt John Deere Konkurrenz?++ Hidden Champion der FlugzeugindustrieBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info