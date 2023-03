Nach der kürzlichen Ankündigung der Eröffnung des Büros in Tokio gibt der Marktführer für vernetzte Mobilität und Telematik-Lösungen für den Versicherungssektor bekannt, dass die Gruppe auch in Singapur tätig ist.

ROM, March 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCTO hat soeben bekannt gegeben, dass es sein Geschäft in Singapur als Teil der Wachstumsstrategie der OCTO-Gruppe für 2022/2023 in der APAC-Region betreiben wird.

Die Eröffnung in Singapur wird es den führenden Unternehmen der Telematikbranche ermöglichen, einen weiteren Beitrag zur Entwicklung der vernetzten Mobilität in den östlichen Ländern zu leisten.

OCTO hat Florian Weber zum Regional Leader APAC ernannt. Herrn Webers Erfahrung umfasst die Abwicklung mehrerer langfristiger komplexer Finanz-, Versicherungs- und OEM-Partnerschaften. Seine Karriere begann bei Porsche, wo er verschiedene strategische Aufgaben übernahm. Danach arbeitete er für die Alliance-Gruppe und Safe-guard Products Australien als Group General Manager & Director. Bevor er zu OCTO kam, war Herr Weber General Manager für Finanzen, Versicherungen und Leasing bei der Eurokars-Gruppe.

Neben der Konsolidierung der bereits etablierten Vertriebsunterstützung für seine Kunden aus dem Versicherungssektor und der Weiterentwicklung seiner Kerngeschäftsbereiche - Fuhrparkmanagement, intelligente Mobilität, digitale und Datenanalyselösungen für intelligente Städte - wird die Präsenz von OCTO in Singapur zu einer zusätzlichen Vertriebsunterstützung für bestehende und neue Kunden führen.

Nicola Veratelli, CEO der OCTO-Gruppe, dazu: "Unsere Präsenz in Singapur ist ein weiterer Schritt in unserer weltweiten Wachstumsstrategie. Unser Umsatz im Ausland wächst ständig, und die Erschließung neuer Märkte ist von größter Bedeutung. APAC ist eine Schlüsselregion für uns, und wir erwarten in den kommenden Jahren einen deutlichen Zuwachs sowie Möglichkeiten für einen kulturellen Austausch, der darauf abzielt, neue, auf die Besonderheiten des Marktes zugeschnittene Lösungen zu entwickeln. Dies könnte auch der Ausgangspunkt für die Entwicklung innovativer Lösungen in anderen Ländern sein, in denen OCTO bereits tätig ist oder bald tätig sein wird."

Über OCTO Telematics

OCTO war schon immer ein Innovator im Bereich der vernetzten Mobilität. Als Pionier in der Telematik für den Versicherungssektor ist OCTO heute der führende Anbieter von intelligenten Analysen und fortschrittlichen Telematiklösungen für Versicherungen, Fuhrparkmanagement und intelligente Mobilität. OCTO nutzt maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Daten in Lösungen mit Mehrwert umzuwandeln.

Die vielfältigen Geschäftsanwendungen und zahlreichen Anwendungsfälle ermöglichen es OCTO, Telematik in das Herz von intelligenten Städten zu bringen und eine neue Ära intelligenter Analysen einzuleiten, die mit den globalen Nachhaltigkeitszielen der Vision Zero des Unternehmens übereinstimmen: keine Unfälle, keine Staus, keine Umweltverschmutzung.

OCTO hat derzeit 5,5 Millionen vernetzte Nutzer und verfügt über die weltweit größte Datenbank mit Telematikdaten, in der mehr als 510 Milliarden Fahrkilometer gesammelt und 501.000 Schadens- und Versicherungsfälle analysiert wurden, mit einer operativen Managementkapazität von mehr als 400.000 Fahrzeugvermietungen pro Monat. www.octotelematics.com

OCTO Telematics Medienkontakt -

Adriana Zambon -

+39 339.3995640 -

press@octotelematics.com ?