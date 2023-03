Wie können Frauen für Führungsaufgaben ermutigt und begeistert werden? Das hat sich die VEMA gefragt und nun eine Initiative gestartet, in der erfolgreiche Frauen in der Versicherungsbranche ihre Geschichte erzählen. Genannt wird sie "Sheroes of Insurance", wobei "Sheroes" eine Zusammensetzung aus dem englischen "she" und "heroes" ist. Das Ganze hat zudem auch einen dezenten "Superheldinnenanstrich" erhalten, etwa mit an Quartett-Kartenspiele angelehnte Superheldinnenkarten der Frauen, die ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...