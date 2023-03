Daqo New Energy ist ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Polysilizium für die Solarindustrie spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China. Seit dem Börsengang im Jahr 2010 ist das Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet und gehört zu den führenden Anbietern von Polysilizium weltweit. Daqo New Energy produziert Polysilizium für die Solarindustrie und verkauft seine Produkte an Solarzellen- und Modulhersteller. Polysilizium ist ein wichtiger Rohstoff für die Herstellung von Solarzellen und wird für die Umwandlung von Sonnenlicht in Strom benötigt. Da die Nachfrage nach Solarzellen und Solarmodulen ...

