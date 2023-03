Schock am Mittwoch: Der Corona-Impfstoffhersteller Novavax hat erhebliche Zweifel am eigenen Überleben. In einer Pressemitteilung weist das amerikanische Unternehmen auf mehrere Ungewissheiten für seinen Fortbestand hin. Die Aktie von Novavax, vor zwei Jahren noch 20 Milliarden Dollar schwer, crasht brutal.Dabei fängt die Pressemeldung vielversprechend an. "Ich freue mich, zu diesem wichtigen Zeitpunkt in der Unternehmensgeschichte zu Novavax zu stoßen", schreibt CEO John Jacobs. "Auf der Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...