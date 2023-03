DJ RWE schließt Milliarden-Zukauf in den USA ab

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Energiekonzern RWE hat die milliardenschwere Übernahme des Erneuerbare-Energien-Unternehmens Con Edison Clean Energy Businesses in den USA nur fünf Monate nach Ankündigung abgeschlossen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, haben alle zuständigen Behörden den Zukauf im Volumen von 6,8 Milliarden US-Dollar genehmigt. RWE will mit dem neu gegründeten Unternehmen RWE Clean Energy, zu dessen Chef Mark Noyes ernannt wurde, sein US-Geschäft bei Onshore-Wind, Solar und Batterien deutlich ausbauen.

RWE finanziert die Akquisition und Investitionen in künftiges Wachstum über Fremdkapitalinstrumente und eine Eigenkapitalmaßnahme. So hat RWE eine Pflichtwandelanleihe an eine Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds Qatar Investment Authority ausgegeben, die dieser in RWE-Aktien wandeln wird. Diese entsprechen gut 9 Prozent des Grundkapitals. Die Wandlung werde voraussichtlich noch im ersten Quartal erfolgen.

Mit der Übernahme wird RWE zum viertgrößten Unternehmen für Erneuerbare Energien in den USA und zum zweitgrößten Eigentümer und Betreiber von Solarparks im Land.

