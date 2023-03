Trotz der Jahresauftaktrallye, welche aktuell etwas ins Stocken geraten ist, gibt es noch viele Chancen am Markt günstig Aktien zu kaufen. Doch nicht mehr lange! Anleger sollten sich deswegen diese Schnäppchen-Aktien noch im März sichern. In der Krise verdient man an der Börse bekanntlich das meiste Geld. Nicht etwa weil man shortet, sondern weil man günstig Aktien aufsammelt und langfristig hält. Durch die Verwerfungen im Jahr 2022 sind einige Aktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...