ZÜRICH (Dow Jones)--Nachdem der schweizerische Aktienmarkt über weite Strecken des Handels am Mittwoch im Plus gelegen hatte, rutschte er im späten Geschäft erneut ins Minus und setzte damit die negative Vortagesentwicklung fort. Weiter belasteten die Zinssorgen den Markt. Die hartnäckige Inflation dürfte weitere Zinserhöhungen der Notenbanken notwendig machen, möglicherweise stärker, als bislang von den Investoren erwartet. Die überraschend guten Einkaufsmanager-Indizes aus China stützten dagegen nur kurzzeitig.

Der SMI reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 11.056 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,41 (zuvor: 58,09) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten stand die Berichtssaison im Fokus. Swiss Life erhöhten sich um 3,6 Prozent und führten damit die Gewinnerliste im SMI an. Kurstreiber waren deutlich bessere Gewinnkennziffern. So stieg der operative Gewinn im zweiten Halbjahr auf 1,15 Milliarden Franken. Dies liege rund 18 Prozent über den Konsensschätzungen, hieß es dazu von den Analysten der Citi, auch wenn dies teilweise auf die Auflösung von Reserven zurückgehe. Die Gebühreneinnahmen bewegten sich großteils im erwarteten Rahmen, die Solvenz falle hoch aus.

Von den positiven Konjunkturdaten aus China profitierten auch die Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch, für die es um 0,6 bzw. 1,5 Prozent nach oben ging.

Positiv wurden auch die Jahreszahlen 2022 von Kühne & Nagel im Handel aufgenommen. Der Logistikkonzern sei gut durch eine schwierige Zeit gekommen, hieß es aus dem Handel. Alle Segmente hätten sich positiv entwickelt und der neue Mittelfristausblick bis 2026 sei zuversichtlich. Auch die Marge zog an, wie der Anstieg des Nettoumsatzes um 20 Prozent und des EBIT um 28 Prozent zeige, so ein Teilnehmer. Einen genauen Blick dürfte der Markt aber auf die Entwicklung in den nächsten Quartalen haben, da sich die Aktivitäten im vierten Quartal abschwächten. Für die Aktie ging es um 5,1 Prozent nach oben.

Die Emmi-Titel reduzierten sich dagegen nach den Zahlen für 2022 um 1,8 Prozent. Dagegen verbesserten sich die Titel des Industrieunternehmens Georg Fischer nach Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2022 um 5,0 Prozent.

